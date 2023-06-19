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Сегодня, 10:13

Де ла Фуэнте: «Победа в Лиге наций придаст нам больше спокойствия и уверенности»

Мария Гусева
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу в Лиге наций.

«Я был уверен, что мы на правильном пути, — цитирует пресс-служба сборной Испании тренера. — Эта победа придаст нам больше спокойствия и уверенности. Эти игроки — победители, и они доставят нам много радости в будущем».

В финале Лиги наций сборная Испании одержала победу над национальной командой Хорватии (0:0, пенальти 5:4).

В матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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