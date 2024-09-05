Главный тренер сборной Франции Дешам: «Критика была всегда, это часть моей жизни»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчами Лиги наций отреагировал на критику игры национальной команды со стороны болельщиков и прессы.

«Мы всегда следуем одной и той же логике: быть наиболее опасными для соперника, создавать возможности для взятия ворот. Я не собираюсь заострять внимание на низкой результативности команды на Евро, которая наказала нас в конце, несмотря на выход в полуфинал. Неважно, кто из игроков выйдет на поле завтра или в понедельник, целью будет добиться наилучшего результата, привлечь максимальное количество игроков. Критика была всегда, это часть моей жизни и жизни игроков», — приводит RMC Sport слова Дешама.

На Евро-2024 сборная Франции проиграла Испании на стадии полуфинала со счетом 1:2.

В сентябре команда Дешама проведет два матча в рамках Лиги наций. 6-го числа французы сыграют против Италии, а 9-го числа встретятся с Бельгией.