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Сегодня, 04:06

Дешам: «Очень доволен тем, что сборная Франции смогла сделать против сильной бельгийской команды»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча Лиги наций против Бельгии (2:0).

«Облегчение? Никакого облегчения. Я очень доволен реакцией своих игроков, тем, что они смогли сделать против сильной бельгийской команды. Команда отреагировала хорошо. Бельгия создала нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Это было сложно по разным причинам. Рэндал Коло Муани? Он забил. Он находится в среде, которая придает ему уверенности», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции набрала 3 очка и вышла на второе место в таблице 2-й группы лиги А, обойдя Бельгию (3).

Следующие встречи в Лиге наций команды проведут в октябре.

Дидье Дешам
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу

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