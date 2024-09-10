Дешам: «Очень доволен тем, что сборная Франции смогла сделать против сильной бельгийской команды»

Сегодня, 04:06
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча Лиги наций против Бельгии (2:0).
«Облегчение? Никакого облегчения. Я очень доволен реакцией своих игроков, тем, что они смогли сделать против сильной бельгийской команды. Команда отреагировала хорошо. Бельгия создала нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Это было сложно по разным причинам. Рэндал Коло Муани? Он забил. Он находится в среде, которая придает ему уверенности», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.
Сборная Франции набрала 3 очка и вышла на второе место в таблице 2-й группы лиги А, обойдя Бельгию (3).
Следующие встречи в Лиге наций команды проведут в октябре.