Дешам — о матче против Бельгии в Лиге наций: «Эта игра станет частью истории»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча с Бельгией в 4-м туре Лиге наций.

«Нам предстоит встретиться с очень мотивированной бельгийской командой. Это не изменит того, что произошло предыдущих матчах.

Мы не можем говорить о доминировании, это не так. Тот же контекст, та же группа... Этот матч тоже станет частью истории», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Встреча между национальными командами состоится в понедельник, 14 октября. В первом круге победу одержали французы со счетом 2:0.