Далот: «Как мне кажется, Португалия провела очень качественный матч против Хорватии»

Защитник сборной Португалии Диогу Далот прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче Лиги наций.

«Это нормально, что, ведя в один мяч, тебе приходится терпеть, тем более что мы играли против команды, которая очень хорошо распоряжается мячом. Надо действовать осторожно, в особенности вблизи своей штрафной. В общем, как мне кажется, мы провели очень качественный матч, хорошо оборонялись в штрафной, когда это было необходимо. Это был хороший матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Далота.

В следующем матче группы 1 Лиги А Португалия примет Шотландию 8 сентября, Хорватия в этот же день примет Польшу.