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Сегодня, 13:30

Тедеско о критике в сборной Бельгии: «Мои родители научили меня доводить начатое до конца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, как относится к критике своей работы.

14 ноября Бельгия проиграла Италии (0:1) в 5-м туре группового турнира Лиги наций. Бельгийцы лишились шансов на выход в плей-офф.

«Я знаю, что делаю и позитивно смотрю в будущее. В этом сезоне мы должны создать новую команду, привлечь новых игроков. Некоторые люди могут не хотеть это видеть, но я не могу это изменить.

Перед Евро два года назад я принял четкое решение. Я сознательно выбрал сборную Бельгии. Всегда есть возможность сбежать, но меня вырастили не так. Мои родители научили меня: «Если ты что-то начал, доведи это до конца». Урок, о котором я никогда не забывал. Я горжусь и счастлив работать с этими парнями. Сборная Бельгии имеет огромный потенциал, я видел это в последние месяцы. Атмосфера в раздевалке отличная. Что бы ни говорили вокруг, я буду продолжать работать», — приводит слова Тедеско журналист Альфредо Педулла.

Тедеско работает со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 23 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 5 встречах.

Ранее 39-летний специалист возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско

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