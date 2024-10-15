Тедеско — о призывах фанатов Бельгии его уволить: «Это часть футбола, я могу их понять»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал скандирования фанатов национальной команды с требованием его отставки.

Бельгийские болельщики скандировали кричалки против Тедеско во время матча против Франции (1:2) в 4-м туре группового турнира Лиги наций.

«Это часть футбола. Если они разочарованы результатом, я могу их понять. Но я не знаю, могли ли мы сыграть лучше против такой сборной Франции. У них невероятная мощь в центре поля, это топовая команда», — приводит слова Тедеско HLN.

Тедеско работает со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 4 встречах.

Ранее 39-летний специалист возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».