Ливакович — о матче с Нидерландами: «Гол в компенсированное время нас шокировал»

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович высказался о победе в полуфинале Лиги наций с Нидерландами (4:2 д.в.).

«Гол Нидерландов в компенсированное время нас шокировал. После такого трудно прийти в себя, особенно в матче с такой командой, как Нидерланды. Но мы снова показали, что у нас топ-сборная, что мы сильны единством, и в конечном итоге это принесло плоды. Почему я пошел к Луке Модричу после финального свистка? Хотел сказать спасибо за фантастический матч. То, как играет капитан, просто невероятно. Надеюсь, он будет со сборной как можно дольше. Он действительно превосходный капитан и отличный человек. О нем все уже сказано. Это действительно выдающаяся личность», — приводит слова Ливаковича официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги наций Испании — Хорватия состоится 18 июня в 21.45 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме.