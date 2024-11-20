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Сегодня, 03:27

Собослаи: «Счет 1:1 в матче с Германией немного несправедлив для Венгрии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче Лиги наций.

«Счет 1:1 немного несправедлив, я считаю, что мы создали больше опасных моментов, чем Германия... но не смогли их реализовать. Мы должны извлечь положительные моменты из этого матча: мы создали эти моменты и просто не реализовали их, а не просто не создали ничего», — цитирует пресс-служба УЕФА Собослаи.

Сборная Германии финишировала на первом месте в группе и вышла в плей-офф. Венгрия заняла 3-ю строчку и сыграет в стыках за право остаться в Лиге А.

Шведский форвард Виктор Дьекереш забил четыре гола в&nbsp;ворота Азербайджана (6:0). Немцы и голландцы расслабились, Черногория помогла Уэльсу обойти Турцию, Дьекереш оставил за спиной Холанна
Источник: Официальный сайт УЕФА
Доминик Собослаи
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу

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