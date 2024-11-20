Собослаи: «Счет 1:1 в матче с Германией немного несправедлив для Венгрии»

Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче Лиги наций.

«Счет 1:1 немного несправедлив, я считаю, что мы создали больше опасных моментов, чем Германия... но не смогли их реализовать. Мы должны извлечь положительные моменты из этого матча: мы создали эти моменты и просто не реализовали их, а не просто не создали ничего», — цитирует пресс-служба УЕФА Собослаи.

Сборная Германии финишировала на первом месте в группе и вышла в плей-офф. Венгрия заняла 3-ю строчку и сыграет в стыках за право остаться в Лиге А.