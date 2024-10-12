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Сегодня, 02:08

Собослаи объяснил, за счет чего Венгрия сыграла вничью с Нидерландами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи прокомментировал ничью с Нидерландами (1:1) в матче Лиги наций.

«Думаю, сегодня мы показали, что способны сражаться друг за друга. Я сказал ребятам в раздевалке, что голландцы, возможно, превосходят нас в классе, но в плане желания мы ничем им не уступаем. Команда вняла этим словам и отлично себя проявила», — цитирует пресс-служба УЕФА Собослаи.

Нидерланды набрали 5 очков и занимают 2-е место в группе. Венгрия с 2 очками — на третьей строчке.

Дениз Ундав (сборная Германии). Нидерланды спаслись после удаления ван Дейка, у Германии новый бомбардир, Сантуш проваливается в Азербайджане
Источник: Официальный сайт УЕФА
Доминик Собослаи
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

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