Собослаи объяснил, за счет чего Венгрия сыграла вничью с Нидерландами

Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи прокомментировал ничью с Нидерландами (1:1) в матче Лиги наций.

«Думаю, сегодня мы показали, что способны сражаться друг за друга. Я сказал ребятам в раздевалке, что голландцы, возможно, превосходят нас в классе, но в плане желания мы ничем им не уступаем. Команда вняла этим словам и отлично себя проявила», — цитирует пресс-служба УЕФА Собослаи.

Нидерланды набрали 5 очков и занимают 2-е место в группе. Венгрия с 2 очками — на третьей строчке.