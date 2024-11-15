Ди Лоренцо: «Лига наций дает положительные ощущения сборной Италии после последнего чемпионата Европы»

Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо прокомментировал победу над Бельгией (1:0) в матче Лиги наций УЕФА.

«Напряженный матч против большой футбольной державы. Мы приехали сюда играть в свой футбол и очень довольны результатом. Лига наций дает положительные ощущения после последнего чемпионата Европы. Нам удалось перезагрузиться и добиться хороших результатов против Франции и Бельгии. Мы очень этому рады», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Лоренцо.

Сборная Италии занимает первое место в группе и гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги наций.