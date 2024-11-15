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Сегодня, 03:20

Ди Лоренцо: «Лига наций дает положительные ощущения сборной Италии после последнего чемпионата Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо прокомментировал победу над Бельгией (1:0) в матче Лиги наций УЕФА.

«Напряженный матч против большой футбольной державы. Мы приехали сюда играть в свой футбол и очень довольны результатом. Лига наций дает положительные ощущения после последнего чемпионата Европы. Нам удалось перезагрузиться и добиться хороших результатов против Франции и Бельгии. Мы очень этому рады», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Лоренцо.

Сборная Италии занимает первое место в группе и гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги наций.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Италии по футболу

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