Джеко: «Интрига сохранялась до последней минуты матча с Германией»

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал поражение от Германии (1:2) в матче Лиги наций.

«Германия сильна и использовала каждую нашу ошибку, но мы должны признать, что в отдельных эпизодах нам следовало играть лучше. Для некоторых наших игроков эта игра была самой важной в карьере. Будущее этой команды должно строиться на этих парнях. Они проявили характер, нам удалось возродить интригу, которая сохранялась до последней минуты. Давайте двигаться дальше — через три дня новая игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко.

Германия идет на первом месте в группе с семью очками. Босния — последняя с 1 очком.