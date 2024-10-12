Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 02:17

Джеко: «Интрига сохранялась до последней минуты матча с Германией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал поражение от Германии (1:2) в матче Лиги наций.

«Германия сильна и использовала каждую нашу ошибку, но мы должны признать, что в отдельных эпизодах нам следовало играть лучше. Для некоторых наших игроков эта игра была самой важной в карьере. Будущее этой команды должно строиться на этих парнях. Они проявили характер, нам удалось возродить интригу, которая сохранялась до последней минуты. Давайте двигаться дальше — через три дня новая игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко.

Германия идет на первом месте в группе с семью очками. Босния — последняя с 1 очком.

Дениз Ундав (сборная Германии). Нидерланды спаслись после удаления ван Дейка, у Германии новый бомбардир, Сантуш проваливается в Азербайджане
Источник: Официальный сайт УЕФА
Эдин Джеко
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
«Для Карпина я в компании «жирных». Даниил Хлусевич — о трансфере в «Зенит», дорогой покупке, Станковиче и сборной без матчей с Медиалигой
Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче второй лиги
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Сегодня
Вчера
Неделя