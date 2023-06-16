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Сегодня, 22:20

Булыкин назвал сборную Испании фаворитом финала Лиги наций

Галина Глазко
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин считает Испанию фаворитом в финальном матче против Хорватии в Лиге наций УЕФА.

«Испания мне кажется фаворитом за счет мастерства, подбора футболистов и своей командной игры. Плюсы хорватов — работоспособность и лидеры команды. Хоть они и в возрасте, но это не умаляет их заслуг. Хорватия постоянно участвует в полуфиналах и финалах крупных турниров, этот опыт очень помогает психологически», — приводит слова Булыкина портал «Газета.Ru».

Финал Лиги наций Испании — Хорватия состоится 18 июня в 21.45 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме.

Источник: https://gazeta.ru/sport/news/2023/06/16/20682128.shtml
Дмитрий Булыкин
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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