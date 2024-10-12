Холанн — о том, что скоро станет отцом: «Начинаю взрослеть!»

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн выступил с речью перед партнерами по национальной команде после матча 3-го тура группового турнира Лиги наций со Словенией (3:0).

24-летний футболист забил два гола в этой встрече и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. На его счету 34 гола в 36 играх за национальную команду.

«Это, конечно, важный день для меня. Я побил рекорд. Это грандиозно. Хочу поблагодарить всех: федерацию, персонал и игроков. Как я уже сказал, это важный день. Также скоро я стану отцом, поэтому начинаю взрослеть! Это фантастика. Наслаждаюсь временем, проведенным здесь со всеми вами. Сейчас мы на верном пути, и мне это нравится, так что большое вам спасибо», — цитирует Холанна Goal.

После матча со Словенией норвежец опубликовал в социальной сети X свою фотографию, где у него мяч под футболкой, и прикрепил к сообщению эмодзи «ребенок» и «скоро». Возлюбленной Холанна является Изабель Хаугсенг Йохансен, с которой он познакомился в детской футбольной академии.