Сборные Эстонии и Азербайджана встретятся в матче Лиги наций

Сборная Эстонии встретится с Азербайджаном в матче Лиги наций УЕФА в пятницу, 11 октября. Встреча будет проходить на «Ле Кок Арене» в Таллине, начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Основные события игры Эстония — Азербайджан можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды выступают в группе 1 лиги С, обе сборные стартовали с поражений от Швеции и Словакии. Ответная встреча Эстонии и Азербайджана состоится 16 ноября.

В рейтинге ФИФА Эстония находится на 122-м месте, а Азербайджан — на 113-м.