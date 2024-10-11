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Сегодня, 18:00

Эстония — Азербайджан: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Эстонии и Азербайджана встретятся в матче Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Эстонии встретится с Азербайджаном в матче Лиги наций УЕФА в пятницу, 11 октября. Встреча будет проходить на «Ле Кок Арене» в Таллине, начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Основные события игры Эстония — Азербайджан можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций C. Группа 1
11 окт, 19:00. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
3:1
Азербайджан

Команды выступают в группе 1 лиги С, обе сборные стартовали с поражений от Швеции и Словакии. Ответная встреча Эстонии и Азербайджана состоится 16 ноября.

В рейтинге ФИФА Эстония находится на 122-м месте, а Азербайджан — на 113-м.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Эстонии по футболу

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