Сборная Эстонии сыграет с командой Азербайджана в матче группового этапа Лиги наций в пятницу, 11 октября. Игра пройдет на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллине (Эстония) и начнется в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Эстония — Азербайджан можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В лиге С группы 1 эстонцы и азербайджанцы не смогла набрать ни одного очка.

4-й розыгрыш Лиги наций УЕФА стартовал 5 сентября 2024 года и завершится 8 июня 2025-го.

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