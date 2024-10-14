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14 октября, 20:15

Эстония — Швеция: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Эстонии и Швеции встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Эстонии сыграет со Швецией в Лиге наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра пройдет на «Ле Кок Арене» в Таллине и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Контент стримингового сервиса можно смотреть при налиции подписки. Платформа также проведет перекличку вечерних встреч понедельника Лиги наций в формате мультикаста.

Основные события игры Эстония — Швеция можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций C. Группа 1
14 окт, 21:45. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
0:3
Швеция

Сборные выступают в группе 1 лиги С. Первая встреча команд в этом сезоне турнира УЕФА завершилась победой шведов со счетом 3:0. В других матчах Лиги наций Эстония уступила Словакии и обыграла Азербайджан, а Швеция победила Азербайджан и сыграла вничью со Словакией.

Сборная Швеции по футболу
Сборная Эстонии по футболу

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