Руис: «Испания отлично справилась в защите, несмотря на игру вдесятером»

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис прокомментировал победу над Швейцарией (4:1) в матче Лиги наций.

«Команда проделала отличную работу. Несмотря на игру вдесятером, мы отлично справились в защите. Эта победа придает нам сил перед следующими играми.

Тренер дает мне немного больше свободы, чтобы я мог входить в штрафную. Мне комфортно так играть. Я использую свои возможность по максимуму. Надеюсь, и дальше буду забивать голы», — цитирует пресс-служба УЕФА слова Руиса.