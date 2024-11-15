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Сегодня, 00:06

Фанаты устроили массовую драку во время матча Франция — Израиль в Лиге наций

Руслан Минаев
Драка между фанатами на матче Франция — Израиль в Лиге наций.
Фото Reuters
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Болельщики сборной Франции и национальной команды Израиля устроили массовую драку во время матча группового турнира Лиги наций, сообщает RMC Sport. Встреча проходит в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

Инцидент произошел в начале первого тайма. Группа зрителей ворвалась в сектор для болельщиков гостевой команды, где находились около 50 фанатов сборной Израиля. Службе безопасности стадиона удалось через некоторое время удалось остановить массовую стычку.

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Перед матчем зрители на стадионе «Стад де Франс» освистали гимн Израиля.

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