Фарерские Острова сыграют с Арменией в матче Лиги наций УЕФА

Фарерские Острова и Армения сыграют в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Игра на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки. Онлайн-кинотеатр также ведет перекличку вечерних матчей Лиги наций.

С основными событиями игры Фарерские Острова — Армения можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

Команды играют в группе 4 лиги С. В стартовых турах Фареры сыграли вничью с Северной Македонией (1:1) и уступили Латвии (0:1), а Армения победила Латвию (4:1) и проиграла Северной Македонии (0:2).