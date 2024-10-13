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Сегодня, 21:10

Фарерские острова — Латвия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Фарерские острова встретятся с Латвией в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Фарерских островов примет Латвию в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на стадионе «Торсволлюр» в Торсхване, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги наций в формате мультикаста.

С ключевыми событиями игры Фарерские острова — Латвия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций C. Группа 4
13 окт, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
Латвия

Сборные выступают группе 4 Лиги С. В первой очной встрече победу одержала Латвия. В других матчах Фареры сыграли вничью с Арменией и Македонией, а Латвия проиграла обоим соперникам.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Латвии по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу

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