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Сегодня, 21:07

Федерация футбола Бельгии попросила перенести домашний матч Лиги Наций с Израилем в Будапешт

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По информации «СЭ», Федерация футбола Бельгии обратилась в УЕФА с просьбой перенести домашний матч Лиги Наций против сборной Израиля, назначенный на 6-е сентября, из Брюсселя в Будапешт по соображениям безопасности.

Несколько недель назад бельгийская федерация приняла решение приостановить продажу билетов на матч в Брюсселе из-за возможных беспорядков и «всплеска крайнего насилия», причиной которого могут явиться военные действия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Стоит отметить, что и свои домашние матчи в Лиге Наций против Франции, Италии и Бельгии сборная Израиля проведет в Будапеште.

Эли Швидлер

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Израиля по футболу
УЕФА
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