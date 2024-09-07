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Сегодня, 00:40

Димарко: «Италии была нужна победа над Францией, чтобы поднять боевой дух»

Руслан Минаев
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Защитник сборной Италии Федерико Димарко прокомментировал победу над Францией в первом туре Лиги наций.

«Было нелегко вернуться на поле после [раннего вылета на Евро-2024]. Нам нужна была эта победа, чтобы поднять боевой дух команды.

Мы играли очень хорошо, у Франции всегда будет несколько моментов, но мы довольны своей игрой. Победить Францию сложно, особенно на ее поле», — цитирует Димарко RAI Sport.

9 сентября Франция примет Бельгию, в этот же день Италия сыграет в гостях с Израилем.

 

 

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