Фернандеш прокомментировал волевую победу сборной Португалии над Шотландией

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал волевую победу своей команды над Шотландией (2:1) в Лиге наций.

«Мы старались как можно скорее отыграться после их быстрого гола. Мы хотели забить, но в первом тайме не получилось, и это нас немного расстраивало.

После перерыва мы стали играть поспокойнее, забрали мяч и запаслись терпением. Это позволило нам забить первый гол, а потом, благодаря, опять же, терпению, выйти вперед в счете», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии с 6 очками лидирует в 1-й группе Лиги А. Шотландия (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.