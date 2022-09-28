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Лига наций

28 сентября, 01:42

Фернанду Сантуш назвал причины поражения сборной Португалии от Испании

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Испании (0:1) в матче Лиги наций. Единственный гол на 88-й минуте забил Альваро Мората.

«Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом. Но мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, и создавать больше давления. В первом тайме мы создали пару моментов, в то время как Испания не создала ничего», — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша.

Испанцы заняли первое место в своей группе и вышли в плей-офф Лиги наций.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034566--portugal-vs-spain/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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