Фернанду Сантуш назвал причины поражения сборной Португалии от Испании

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Испании (0:1) в матче Лиги наций. Единственный гол на 88-й минуте забил Альваро Мората.

«Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом. Но мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, и создавать больше давления. В первом тайме мы создали пару моментов, в то время как Испания не создала ничего», — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша.

Испанцы заняли первое место в своей группе и вышли в плей-офф Лиги наций.