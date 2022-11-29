Финальные матчи Лиги наций-2023 пройдут в Нидерландах

Финальная стадия Лиги наций-2023, которая запланирована на июнь, пройдет в Нидерландах.

Игры команд дивизиона А примут города Роттердам и Энсхеде. В финальных матчах встретятся сборные Нидерландов, Хорватии, Италии и Испании.

Действующий победителем Лиги наций является сборная Франции.