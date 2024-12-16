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Сегодня, 16:54

Финальный этап Лиги наций УЕФА пройдет в Германии или Италии

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Полуфиналы и финал розыгрыша Лиги наций в 2025 году пройдут в Германии или Италии, сообщает пресс-служба УЕФА.

Окончательное решение будет принято на основании того, кто победит в четвертьфинальном матче турнира между сборными этих стран. Таким образом, игры финального этапа примут либо две арены в Турине, либо стадионы в Мюнхене и Штутгарте.

В других матчах четвертьфинала сыграют Дания — Португалия, Нидерланды — Испания и Хорватия — Франция. Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, а финал Лиги наций и матч за третье место будут сыграны 8 июня.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян и&nbsp;нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия (слева направо). Украина против Тедеско, а Сперцян сыграет с Хвичей. Результаты жеребьевки Лиги наций

Действующим победителем турнира является сборная Испании, которая в решающем матче прошлогоднего розыгрыша обыграла Хорватию в серии послематчевых пенальти (0:0, пенальти 5:4).

Лига наций УЕФА
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