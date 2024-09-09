Сборные Франции и Бельгии сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в понедельник, 9 сентября. Команды выступают в Лиге А. Стартовый свисток игры в Лионе прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события матча Франция — Бельгия доступны в матч-центре нашего сайта.

Франция и Бельгия выступают в группе 2. В 1-м туре Лиги наций французы уступили Италии в домашней встрече (1:3), а бельгийцы обыграли Израиль в домашней игре на нейтральном поле в Будапеште (3:1). В июле команды встречались в 1/8 финала чемпионата Европы, тогда победу одержала Франция (1:0).