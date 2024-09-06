Сборные Франции и Италии сыграют в матче 1-го тура Лиги наций в пятницу, 6 сентября. Команды выступают в Лиге А. Начало встречи на стадионе «Парк де Пренс» в Париже — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч Франция — Италия покажет онлайн-платформа Okko Sport (трансляция доступна по платной подписке). Основные события игры Франция — Италия будут доступны в матч-центре нашего сайта, «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций.

Франция и Италия попали в группу 2 с Бельгией и Израилем. В сезоне-2022/23 Франция заняла третье место в группе с Хорватией, Данией и Австрией. Италия выиграла группу с Венгрией, Германией и Англией, после чего уступила Испании (1:2) в полуфинале и победила Нидерланды (3:2) в матче за 3-е место.