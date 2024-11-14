Сборная Франции встретится с Израилем в матче 5-го тура Лиги наций в четверг, 14 ноября. Игра проходит на «Стад де Франс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

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Команды выступают в группе 2 лиги А с Бельгией и Италией. После 4 туров французы набрали 9 очков, а израильтяне — ни одного. Встреча команд в первом круге турнира в октябре завершилась победой французов со счетом 4:1.