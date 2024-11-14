Сборные Франции и Израиля встретятся в матче 5-го тура Лиги наций в четверг, 14 ноября. Игра будет проходить на «Стад де Франс» в Париже и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги А. С ключевыми событиями игры Франция — Израиль можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды выступают в группе 2 Лиги А с Бельгией и Италией. После четырех туров французы набрали 9 очков, а израильтяне — ни одного. Встреча команд в первом круге завершилась победой французов со счетом 4:1.