Франция привлечет к работе на матче сборной Израиля в Париже рекордное количество силовиков

Французские правоохранительные органы намерены задействовать большое количество сотрудников для обеспечения безопасности на матче Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Израиля.

Игра состоится в Париже 14 ноября. По предварительной информации, в операции будут задействованы тысячи сотрудников силовых структур. Любая зона пребывания израильской делегации должна будет оставаться «стерильной» для посторонних. Для обеспечения охраны гостей будут также задействованы дроны и привлечены снайперы.

На сегодняшний день Израиль находится в состоянии вооруженного конфликта с Палестиной, Ираном и Ливаном.