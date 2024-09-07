Меньян раскритиковал команду в раздевалке после проигрыша Италии в Лиге наций

Вратарь сборной Франции Майк Меньян раскритиковал игру команды после поражения в матче с Италией (1:3) в первом туре Лиги наций.

Как отмечает L`Equipe, в раздевалке сразу после окончания встречи голкипер подверг резкой критике самоотдачу соотечественников, упрекнув их в недостатке стараний и плохой физической форме. Вратарь «Милана» поставил в пример сборную Италии, отметив агрессию соперника и желание выиграть.

По данным источника, после монолога Меньяна в раздевалке повисла тишина. Обратиться к партнерам по команде с речью не осмелились ни капитан Килиан Мбаппе, ни другой лидер сборной Антуан Гризманн.

9 сентября Франция примет Бельгию в матче второго тура Лиги наций.