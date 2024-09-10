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Лига наций

10 сентября, 23:39

Матч Германии и Нидерландов в Лиге наций завершился ничьей

Алина Савинова
Давид Раум (слева) и Хави Симонс (справа).
Фото Reuters
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Сборная Германии на выезде сыграла вничью с национальной командой Нидерладов в матче 2-го тура Лиги наций — 2:2.

Счет на 2-й минуте встречи открыл нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. В концовке первого тайма немцы вышли вперед благодаря голам Дениза Ундава и Йозуа Киммиха. На 51-й минуте Дензел Дамфрис снова сделал счет равным.

Команды набрали по 4 очка, однако Германия располагается на первом месте в 3-й группе Лиги А, опережая Нидерланды по дополнительным показателям.

Лига наций A. Группа 3
10 сент, 21:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
2:2
Германия

Другой матч квартета Венгрия — Босния и Герцеговина завершился нулевой ничьей. Босния с 1 очком занимает третью позицию в турнирной таблице, у венгров (1) последняя строчка.

Лига наций A. Группа 3
10 сент, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
0:0
Босния и Герцеговина

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Сборная Германии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

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