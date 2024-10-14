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14 октября, 21:15

Германия — Нидерланды: смотреть матч Лиги наций онлайн

Германия сыграет с Нидерландами в Лиге наций 14 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Германии сыграет со сборной Нидерландов в Лиге наций в понедельник, 14 октября. Матч пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия), начало — в 21.45 по московскому времени.

Транслировать игру в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Сервис также организует перекличку вечерних матчей Лиги наций в формате мультикаста. Трансляцию и другой контент онлайн-кинотеатра можно смотреть при наличии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи принципиальных соперников в Мюнхене. Следить за ключевыми событиями игры Германия — Нидерланды можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 3
14 окт, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
1:0
Нидерланды

Германия и Нидерланды выступают в лиге А в группе 3 с Венгрией и Боснией и Герцеговиной. Команды сыграли по три матча в сентябре и октябре. Очный матч сопеники провели 10 сентября и завершили его вничью (2:2). Также на счету немцев победы над Боснией (2:1) и Венгрией (5:0), у голландцев — ничья с венграми (1:1) и победа над боснийцами (5:2).

Сборная Германии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

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