14 октября, 20:58
Появились стартовые составы сборных Германии и Нидерландов на матч 4-го тура группового турнира Лиги наций.
Игра пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 21.45 по московскому времени.
Германия: Бауманн, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Миттельштедт, Штиллер, Павлович, Левелинг, Вирц, Гнабри, Кляйндинст.
Нидерланды: Вербрюген, Думфрис, де Врей, ван де Вен, Хато, Гравенберх, Рейндерс, Тимбер, Симонс, Бробби, Гакпо.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Нидерланды.