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14 октября, 20:58

Германия — Нидерланды: Киммих, Вирц и Симонс выйдут в старте на матч Лиги наций

Алина Савинова
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Появились стартовые составы сборных Германии и Нидерландов на матч 4-го тура группового турнира Лиги наций.

Игра пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 21.45 по московскому времени.

Германия: Бауманн, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Миттельштедт, Штиллер, Павлович, Левелинг, Вирц, Гнабри, Кляйндинст.

Нидерланды: Вербрюген, Думфрис, де Врей, ван де Вен, Хато, Гравенберх, Рейндерс, Тимбер, Симонс, Бробби, Гакпо.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Нидерланды.

Лига наций A. Группа 3
14 окт, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
1:0
Нидерланды
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

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