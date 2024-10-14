Германия — Нидерланды: Киммих, Вирц и Симонс выйдут в старте на матч Лиги наций

Появились стартовые составы сборных Германии и Нидерландов на матч 4-го тура группового турнира Лиги наций. Игра пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 21.45 по московскому времени. Германия: Бауманн, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Миттельштедт, Штиллер, Павлович, Левелинг, Вирц, Гнабри, Кляйндинст. Нидерланды: Вербрюген, Думфрис, де Врей, ван де Вен, Хато, Гравенберх, Рейндерс, Тимбер, Симонс, Бробби, Гакпо. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Нидерланды.