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Сегодня, 20:15

Германия — Венгрия: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Германия сыграет с Венгрией в групповом этапе Лиги наций 7 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вальдемар Антон.
Фото Global Look Press
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Сборная Германии по футболу сыграет с национальной командой Венгрии в матче группы А3 Лиги наций в субботу, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорф (Германия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги Наций. Следить за ключевыми событиями встречи Германия — Венгрия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе Спорт по платной подписке.

Германия и Венгрия попали в Лигу А группу 3 вместе с Нидерландами, Боснией и Герцеговиной.

Лига наций A. Группа 3
07 сент, 21:45. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Германия
Венгрия

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Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу

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