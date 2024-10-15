Де ла Фуэнте — о травме Ямаля: «Мы не камикадзе, чтобы подвергать риску здоровье игроков»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Ламина Ямаля.

«Ламин почувствовал дискомфорт в конце матча. Я общался с ним, и он сказал, что, по его мнению, во вторник он не будет в стопроцентной форме, а когда есть сомнения, мы всегда делаем ставку на здоровье спортсмена. Именно поэтому он уже дома. Мы хотим быть первыми и продолжим требовать от себя максимум. Мы все хотим победить и должны использовать имеющиеся у нас инструменты. За это нам платят, но мы не камикадзе, чтобы подвергать риску здоровье игроков», — приводит Goal слова тренера.

Ранее 17-летний футболист покинул расположение сборной Испании. Он получил повреждение в матче 3-го тура Лиги наций с Данией (1:0). Ямаль ушел с поля в компенсированное время, хромая на левую ногу. По возвращении в «Барселону» полузащитник прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока растяжение подколенного сухожилия.