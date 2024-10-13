Черчесов о работе в Казахстане: «Даже лучшие гимнастки делают шпагат только в одну сторону. А мне надо и туда, и сюда»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, за счет чего команда сможет взять реванши в матчах Лиги наций.

Подопечные российского специалиста провели три игры в турнире, потерпев поражения от Словении (0:3) и Австрии (0:4) и сыграв вничью с Норвегией (0:0).

«За счет только коллективных действий — что в обороне, что в атаке. Концентрация весь матч», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

При этом тренер отметил, что видит улучшения в игре сборной Казахстана.

«Мы вчера просмотрели игру [с Австрией] — реально сбалансированно. Посмотрите, пожалуйста, картинку и сравните с предыдущими двумя играми. Даже геометрия абсолютно разная. Можно сказать, мы в начале пути. Я постоянно это говорю. Даже лучшие гимнастки мира делают шпагат только в одну сторону. А мне надо и туда, и сюда. Причем я его не умею делать. Но надо», — добавил специалист.

По его словам, команда будет осуществлять работу в том направлении, которое считает правильным.

В воскресенье, 13 октября, сборная Казахстана на своем поле примет Словению в рамках 4-го тура Лиги наций. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

61-летний Черчесов занял пост главного тренера национальной команды Казахстана в июне этого года. Ранее в своей карьере россиянин возглавлял «Ференцварош», «Легию», «Динамо», «Спартак», а также сборную России.