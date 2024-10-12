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Сегодня, 12:30

Куман — о состоянии де Йонга: «Он все еще слишком далек от необходимой формы»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объяснил, почему полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не получил вызов в национальную команду на октябрьские матчи Лиги наций.

«Я общался с ним по телефону на прошлой неделе, и, при всем уважении, он все еще слишком далек от необходимой формы. Он немного поиграл, и это его напугало. Ему было трудно. Френки нужно найти свой ритм и быть в стопроцентной форме. Думаю, у него еще есть время для этого», — приводит Goal слова Кумана.

Де Йонг не играл с апреля из-за повреждения связок голеностопа, он пропустил чемпионат Европы летом и начало сезона-2024/25. 16 сентября 27-летний нидерландский полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны», после чего принял участие в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз» и встрече против «Алавеса» в ла лиге.

Источник: Goal
Френки де Йонг
Футбол
Лига наций УЕФА

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