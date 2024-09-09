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Кларк о поражении Португалии: «Было много позитивного, если не обращать внимания на результат»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от Португалии (1:2) в матче Лиги наций.

«Мне кажется [в матче] было много позитивного, если не обращать внимания на результат. Мы профессионалы, поэтому обидно уйти ни с чем. Я считаю, что мы выглядели неплохо.

На таком уровне уроки суровы, но еще важно, я говорил об этом игрокам, чтобы мы не были слишком суровы к себе. Они разочарованы, но мы должны понимать какую [большую] работу мы проделали», — приводит пресс-служба УЕФА слова тренера.

Сборная Португалии с 6 очками лидирует в 1-й группе Лиги А. Шотландия (0 очков) замыкает турнирную таблицу.

Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Шотландии по футболу

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