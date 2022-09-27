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Лига наций

27 сентября, 06:46

Тренер сборной Венгрии о поражении от Италии: «Сказал Доннарумме, что он достал нас своими сэйвами»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси отметил игру Джанлуиджи Доннаруммы в матче Лиги наций против Италии (0:2).

«Было бы здорово устроить чудо, но когда играешь против таких команд, как Италия, нужно вообще не допускать ошибок и надеяться, что соперник где-то ошибется сам. Мы создавали моменты, но нас вечно останавливал лучший вратарь мира. Неудивительно, что «ПСЖ» подписал Доннарумму. После матча я сказал ему кое-что, что не могу заявить в прессе, но, скажем так, я намекнул ему, что он достал нас своими сэйвами», — приводит Football Italia слова Росси.

Италия обыграла Венгрию и заняла первое место в группе 3 дивизиона A Лиги наций, благодаря чему вышла в плей-офф турнира. Венгры уступили итальянцам 1 очко и завершили участие в Лиге наций.

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