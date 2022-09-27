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Лига наций

27 сентября, 14:26

Марко Росси: «Мне хорошо в Венгрии, я ценю свой контракт с командой»

Мария Гусева

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился мнением о будущем после поражения от Италии (0:2) в 6-м туре Лиги наций.

«Для меня, когда вы подписываете контракт и пожимаете руку, вы должны сдержать это слово. Контракт истекает в декабре 2025 года, я ценю его и хочу остаться до конца, если только меня не выгонят раньше. Мне хорошо в Венгрии, я живу в очень цивилизованной стране, где любят футбол, пожалуй, даже больше, чем в Италии», — цитирует Tutto Mercato Росси.

58-летний специалист возглавляет сборную Венгрии с 2018 года.

Венгры завершили групповой этап на втором месте в группе 3 дивизиона А Лиги наций с 10 очками в 6 играх.

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