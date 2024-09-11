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Сегодня, 00:55

Градецкий — о достижении Кейна в 100 матчей за Англию: «Надеюсь, однажды я смогу его догнать»

Алина Савинова
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Капитан сборной Финляндии Лукаш Градецкий отреагировал на достижение форварда Гарри Кейна, который провел 100-й матч за национальную команду Англии.

В честь юбилейной встречи за «Трех львов» 31-летний англичанин получил золотую кепку.

«Надеюсь, однажды я смогу его догнать. Это фантастическое достижение, нелегко оставаться на высоком уровне, имея за плечами такое количество матчей за столько лет. Он потрясающий игрок, это касается и его выступлений за «Баварию». Надеюсь, что сегодня были последние голы, которые он мне забил», — приводит пресс-служба УЕФА слова финна.

Англия набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице 2-й группы Лиги В. У Финляндии ни одного балла и последняя строчка. Следующие матчи в Лиге наций команды проведут в октябре.

Гарри Кейн
Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Финляндии по футболу

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