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Сегодня, 00:39

Англия разгромила Грецию в матче Лиги наций

Руслан Минаев
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Сборная Англии на выезде разгромила Грецию в матче 5-го тура Лиги наций — 3:0.

У гостей отметились Олли Уоткинс и Кертис Джонс, автогол на счету Одиссеаса Влаходимоса.

Англия одержала 4-ю победу в 5 матчах группового турнира. Команда лидирует в группе 2 лиги B с 12 очками. Греция с 12 очками на второй строчке, уступая по дополнительным показателям.

Лига наций B. Группа 2
14 нояб, 22:45. OACA Spiros Louis (Афины)
Греция
0:3
Англия

В параллельном матче Ирландия дома обыграла Финляндия благодаря голу Эвана Фергюсона. На 77-й минуте игрок гостей Йоэль Похьянпало не реализовал пенальти.

Лига наций B. Группа 2
14 нояб, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
1:0
Финляндия

Норвегия на выезде обыграла Словению со счетом 4:1. У гостей голы забили Антонио Нуса (дубль), Эрлин Холанн и Йенс Хауге. У хозяев отметился Беньямин Шешко (пенальти).

Лига наций B. Группа 3
14 нояб, 22:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
1:4
Норвегия

Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Финляндии по футболу

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