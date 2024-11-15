Англия разгромила Грецию в матче Лиги наций

Сборная Англии на выезде разгромила Грецию в матче 5-го тура Лиги наций — 3:0.

У гостей отметились Олли Уоткинс и Кертис Джонс, автогол на счету Одиссеаса Влаходимоса.

Англия одержала 4-ю победу в 5 матчах группового турнира. Команда лидирует в группе 2 лиги B с 12 очками. Греция с 12 очками на второй строчке, уступая по дополнительным показателям.

В параллельном матче Ирландия дома обыграла Финляндия благодаря голу Эвана Фергюсона. На 77-й минуте игрок гостей Йоэль Похьянпало не реализовал пенальти.

Норвегия на выезде обыграла Словению со счетом 4:1. У гостей голы забили Антонио Нуса (дубль), Эрлин Холанн и Йенс Хауге. У хозяев отметился Беньямин Шешко (пенальти).