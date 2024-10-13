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Сегодня, 20:45

Греция — Ирландия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Греции и Ирландии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Греции и Ирландии встретятся в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис», начало — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги наций в формате мультикаста.

С ключевыми событиями игры Греция — Ирландия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 2
13 окт, 21:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Греция
Ирландия

Сборные выступают в группе 2 Лиги В. Предыдущая встреча команд в Лиге наций, которая проходила в сентябре, завершилась победой греков со счетом 2:0. В других матчах Греция победила Финляндию и Англию, а Ирландия уступила Англии и обыграла Финляндию.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Греции по футболу
Сборная Ирландии по футболу

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