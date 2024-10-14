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Сегодня, 18:00

Грузия — Албания: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Грузии и Албании встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Грузии и Албании встретятся в Лиге наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Михаил Мехси» в Тбилиси, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый ресурс.

Основные события игры Грузия — Албания можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 1
14 окт, 19:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
Албания

Сборные выступают в группе 1 лиги В. Первая встреча команд в Лиге наций сезона-2024/25 завершилась победой Грузии со счетом 1:0. В других матчах Грузия победила Чехию (4:1) и проиграла Украине (0:1), а Албания обыграла Украину (2:1) и уступила Чехии (0:2).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Албании по футболу
Сборная Грузии по футболу

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