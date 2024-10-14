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Сегодня, 09:00

Грузия — Албания: во сколько смотреть сегодня матч Лиги наций

Грузия и Албания сыграют в Лиге наций 14 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Грузия сыграет со сборной Албании в Лиге наций в понедельник, 14 октября. Начало матча на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси (Грузия) — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляция матча пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (контент сервиса доступен при наличии подписки).

За ключевыми событиями игры Грузия — Албания можно следить в матч-центре «СЭ».

Лига наций B. Группа 1
14 окт, 19:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
Албания

Грузия и Албания выступают в группе 1 лиги В с Украиной и Чехией. После 3 туров грузины занимают первое место с 6 очками, албанцы — на 3 строчке с тремя очками.

Сборная Албании по футболу
Сборная Грузии по футболу

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