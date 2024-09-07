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Сегодня, 17:15

Грузия — Чехия: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Грузия сыграет с Чехией в групповом этапе Лиги наций 7 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хвича Кварацхелия (сборная Грузии).
Фото AFP
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Сборные Грузии и Чехии по футболу встретятся в групповом этапе Лиги наций в субботу, 7 сентября. Матч пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси (Грузия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями противостояния Грузия — Чехия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию встречи в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций сезона-2024/2025 стартовала 5 сентября 2024 года и завершится 8 июня 2025-го.

Лига наций B. Группа 1
07 сент, 19:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
Чехия

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

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