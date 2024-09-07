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Сегодня, 08:30

Грузия — Чехия: трансляция матча Лиги наций начнется в 19.00

Трансляция матча Грузия — Чехия начнется в 19.00 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Грузии и Чехии сыграют в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Команды выступают в Лиге В. Стартовый свисток игры в Тбилиси прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport, трансляции и другой контент онлайн-кинотеатра доступны по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций, основные события матча Грузия — Чехия будут доступны в нашем матч-центре.

Лига наций B. Группа 1
07 сент, 19:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
Чехия

Грузия и Чехия попали в группу 1 с Украиной и Албанией. В сезоне-2022/23 Грузия выиграла группу Лиги С с Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром, а Чехия заняла последнее место в группе Лиги А с Испанией, Португалией и Швейцарией.

Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по футболу

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